Yaz aylarından bu yana FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı yeni sezonun başlamasıyla diğer diziler ile reyting savaşlarına girdi. Reytinglerinde düşüş yaşayan dizinin bu kaygılar nedeniyle final yapacağından korkuluyordu fakat dizinin kanalı çareyi gün değiştirmekte buldu. Değişiklik sonucunda ise dizinin takipçileri tarafından Sen Çal Kapımı neden yok? 18 Kasım neden yok? Yeni bölümü ne zaman? soruları aratılmaya başladı. Diziye ait detaylar haberimizde...

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN YOK?

Yeni sezonun ses getiren dizileri olan Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi iddialı dizilerle reyting yarışına giren Sen Çal Kapımı izleyiciyi kaybetmeye başladı. Özellikle Kanal D’de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin son haftalara damga vurması ile reytinglerde ilk sıralara oturdu. FOX TV dizinin gününde farklılık yaptığı için kendi günü olan 18 Kasım'da yayınlanmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV'nin aldığı yeni kararına göre; Sen Çal Kapımı artık çarşamba günleri değil, cumartesi akşamları ekranlarda olacak. Bu nedenle 18 Kasım Çarşamba akşamı dizinin yeni bölümü olmayacak. Sen Çal Kapımı dizisinin yayın gününe Zümrüdüanka dizisi getirildi. Zümrüdüanka, bundan sonra Çarşamba akşamları yayınlanacak. Bu nedenle dizinin yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.



Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir. Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.