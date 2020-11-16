FOX TV'nin sevilen dizilerinden olan Sen Çal Kapımı dizisi için flaş bir karar verildi. Çarşamba günleri ekranlara gelen dizinin yayın gününün değiştiği duyuruldu. Bunun üzerine diziseverler internet arama motorlarında dizinin hangi gün yayınlandığını merak ediyorlar. Peki Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? Sen Çal Kapımı günü mü değişti? Hangi gün oynuyor? İşte detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? HANGİ GÜN OYNUYOR?

Sen Çal Kapımı dizisi geride kalan 18 bölümünde hafta içi Çarşamba günleri ekranlara geliyordu. Dizinin Çarşamba günü reytinglerde geride kalması üzerine FOX TV, dizinin kanalının değişmesine karar verdi. Sen Çal Kapımı dizisi 19.bölümünden itibaren Cumartesi günleri saat 20.00'da ekranlara gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Serkan Bolat karakterinin villası İstanbul’un Tarabya semtinde yer alıyor. Hande Erçel’in canlandırdığı Eda karakterinin arkadaşı ve halası ile birlikte oturduğu, ev İstanbul Kireçburnu’nda yer alıyor.. Genel olarak İstanbul’un manzaralı yerleri tercih edilirken, bu listeye Rumeli Kavağı, Watergarden AVM, Rumeli Feneri gibi semtleri ve mekanlar da eklenebilir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ OYUNCULARI

- Hande Erçel

- Kerem Bürsin

- Neslihan Yeldan

- Bige Önal

-Evrim Doğan

- Anıl İlter

- Melisa Döngel

- Çağrı Çıtanak

- Elçin Afacan

- Sitare Akbaş

- Başak Gümülcinelioğlu

- Alican Aytekin

- Sarp Bozkurt

- Dorukhan Kenger

- Ahmet Mark Somers

- İlkyaz Arslan