Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Sen Çal Kapımı yeni sezon tarihi

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in canlandırdığı, yayınlandığı gün izleyiciyi Fox TV ekranına kilitleyen Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Heyecanlı sezon finaliyle izleyicileri merakta bırakan dizinin yeni sezonu oldukça merak ediliyor. Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlıyor, başlayacak? Sorularının cevabı haberimizde. İşte merakla beklenen Sen Çal Kapımı yeni sezon tarihi...

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BAŞLAYACAK? SEN ÇAL KAPIMI YEN SEZON TARİHİ

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Elçin Afacan, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt ve Sinan Albayrak gibi sevilen isimlerin rol aldığı fenomen dizi Sen Çal Kapımı yeni sezonu 9 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'da Fox Tv'de izleyiciyle buluşacak

SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ettiler ve Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam veremedi.

Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerken, Serkan’ın bu beklenmedik kararları Eda’nın da aklını karıştırdı. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken başlarına gelen son olay Serkan’ın sırrının ortaya çıkmasına neden oldu.