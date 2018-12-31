Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında "Sen Çiz,Ben Yazayım" projesi düzenlendi.

Kilis Gençlik Merkezinin organize ettiği "Sen Çiz,Ben Yazayım" projesi kapsamında Elbeyli Konteyner Kentte eğitim gören Suriyeli öğrencilere resim defteri ve boya kalemleri dağıtılıp,öğrencilerin yaşadıkları herhangi bir duygularını resim yaparak aktarmaları istendi. Suriyeli öğrenciler tarafından çizilen resimler Süleyman Demirel Ortaokulunda eğitim gören Türk öğrencilere ulaştırıldı. Hiç tanımadıkları yaşıtlarının resimlerine bakarak neler hissettiklerini dağıtılan ajandalar aracılığı ile yazıya dökmeleri istendi. Yazılan yazılar toplanarak resimlerin sahipleri Suriyeli gençlere ulaştırıldı ve bu resimlerin hiç tanımadıkları kişiler üzerinde neler hissettirdiklerini okuma fırsatı yakaladı. Yapılan resimler ve yazılar aracılığı ile birbirlerini hiç tanımayan farklı ülkelerde doğmuş, farklı kültürlerde büyümüş Suriyeli ve Türk çocukların karşılıklı duygularını anlamaları, resim ve yazı aracığı ile birbirleri hakkında fikir edinmeleri sağlandı.

Proje sonunda Elbeyli Konteyner Kentte eğitim gören Suriyeli öğrenciler ile Süleyman Demirel Ortaokulunda eğitim gören Türk öğrencilerin Gençlik Merkezinde bir araya gelmeleri ve birbirlerini daha yakından tanımaları sağlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA