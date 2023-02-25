Sen Hou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sen Hou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sen Hou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sen Hou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sen Hou 30 Haziran 1989 tarihinde Peking şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 侯森 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sen Hou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sen Hou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 1 Şubat 2007 tarihinde katılmıştır. Sen Hou'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sen Hou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sen Hou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sen Hou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sen Hou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2007 yılında BJ Guoan

Sen Hou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sen Hou şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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