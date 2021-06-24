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Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix'te yayınlanacak olan Sen Yaşamaya Bak filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Son çıkan haberlere göre çekimlerinin başladığı duyurulan film Sen Yaşamaya Bak merakla bekleniyor. Filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak edenler için haberimizde Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİ KONUSU NE?

Netflix bu yıl içinde Sen Yaşamaya Bak filmi için Aslı Enver ile bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Filmin yönetmen koltuğunda Müslüm ile büyük ses getiren Ketche olarak tanınan isim Hakan Kırvavaç yer alıyor. 4-5 hafta içinde çekimlerinin tamamlanması beklenen yapımın senaryosunu da Hakan Bonomo kaleme alıyor.

Netflix de yayınlanacak olan filmin konusu hakkında henüz bir bilgi bulunamamaktadır. Bilgi geldikçe haberimiz güncellenecektir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda henüz netleşen iki isim var. 

ASLI ENVER

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır.

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Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

KAAN URGANCIOĞLU

Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nden mezun olmuş; Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmış ve New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır. Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlamıştır. Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak kariyerine başladı.

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

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