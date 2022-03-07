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Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

Netflix'te yayınlanacak olan, Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Yaşamaya Bak filminin ilk fragmanı dikkat çekti. Peki Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

Netflix yapımı Sen Yaşamaya Bak filmi fragmanı yayınlanınca büyük ses getirdi. Bir süredir herhangi bir yapımda görülmeyen Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı romantik filmin çifti birbirine çok yakıştırılmıştı. Yönetmen koltuğunda Ketche'in oturduğu, senaristliği Hakan Bonomo'ya ait olan filmin detaylar merak ediliyor. Biz de bu kapsamda haberimizde Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

SEN YAŞAMAYA BAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bekar bir anne olan Melisa hastadır ve 5 ay ömrü kalmıştır. Geri kalan hayatında oğlu Can'ı emanet edeceği bir adam bulmak ister. Melisa aynı zamanda aşık olmak istemektedir

Oğluyla bir arkadaş gibi eğlenen Melisa'nın yolu Fırat ile kesişecektir. Bu adamın doğru adam olup olmadığı Melisa'nın duygularına kalacaktır.

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Aslı Enver,

Kaan Urgancıoğlu,

Mert Ege Ak,

Ezgi Şenler,

Birce İrem,

Sertaç Güder,

Defne Ayşe Özpirinç,

Gizem Özmen,

Vural Şahanoğlu,

Latif Koru

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

SEN YAŞAMAYA BAK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix yapımı Sen Yaşamaya Bak filmi platformun mart ayı programına girdi. Heyecanla beklenen film, 21 Mart 2022 tarihinde Netflix üzerinde yayına girecek.

Sen Yaşamaya Bak filmi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sen Yaşamaya Bak ne zaman yayınlanacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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