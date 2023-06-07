Isparta'da şüpheli ölüm! 'Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum' diyerek evden çıktı!

Isparta'da kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki kadını, kayınvalidesi bir inşaat alanında ölü olarak buldu.

Alınan bilgiye göre, Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan Semiha Karaman(46) dün 18.30 sıralarında evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alabilen olmadı. Karamanı, bir süre sonra Şarkikaraağaç-Kızıldağ yolunda bir inşaatın bahçesinde kayınvalidesi hareketsiz bir şekilde buldu. Kayınvalide hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirdi, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Semiha Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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SEN YEMEKLERİ ISIT, BEN GELİYORUM

Karaman'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, kayınvalidesi E.K'nın da ifadesine başvuruldu. Semiha Karaman'ın kayınvalidesine, "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi.

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