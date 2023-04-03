Sena İgarashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sena İgarashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sena İgarashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sena İgarashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sena İgarashi 13 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 五十嵐 聖己 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sena İgarashi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına - tarihinde katılmıştır. Sena İgarashi'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sena İgarashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sena İgarashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sena İgarashi şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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