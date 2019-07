Sena Keçeli Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SENA KEÇELİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Haziran.1983

Sena Keçeli kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : TV Sunucusu

Sena Keçeli doğum yeri : İstanbul

SENA KEÇELİ BİYOGRAFİSİ

Sena Keçeli, hafta içi her sabah TV 8’de yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programını Jess Molho ve Funda Özkalyoncuoğlu ile birlikte sundu.

Sena Keçeli, 25 Haziran 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2016 yılının ikinci sezonunda 5 Eylül 2016tarihinden itibaren Sena Keçeli, hafta içi her sabah TV 8’de yayınlanan “Aramızda Kalmasın” programını Jess Molho ve Funda Özkalyoncuoğlu ile birlikte sundu. 21 Ocak 2017 tarihinde Funda Özkalyoncuoğlu ile beraber Sena Keçeli'nin işine son verildi. Onların yerine Jess Molho ile Hakan Ural ve Duygu Çetinkaya görev yapacak.

Sena Keçeli, Jess Molho ile daha önce de 2010 - 2014 yılları arasında Türkmaxkanalında "Her Şey Tadında" isimli programı sunmuştur.

Sena Keçeli, evlidir. Bir kız çocuğu vardır.