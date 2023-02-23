Senad Jarovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Jarovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Senad Jarovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Senad Jarovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Senad Jarovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Jarovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Senad Jarovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Jarovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senad Jarovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senad Jarovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senad Jarovic 20 Ocak 1998 tarihinde Langenfeld (Rheinland) şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Almanya,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senad Jarovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senad Jarovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Senad Jarovic'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Senad Jarovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senad Jarovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Senad Jarovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senad Jarovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Düsseldorf Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Düsseldorf U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Domzale U19

1 Temmuz 2017 yılında NK Domzale

26 Temmuz 2017 yılında NK Dob

4 Haziran 2018 yılında NK Domzale

5 Temmuz 2018 yılında Spartak Trnava

10 Şubat 2019 yılında SönderjyskE

21 Ağustos 2019 yılında Zlate Moravce

31 Aralık 2019 yılında SönderjyskE

11 Şubat 2020 yılında SKF Sered

15 Şubat 2021 yılında NK Radomlje

25 Ağustos 2021 yılında Petrolul

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

20 Ocak 2023 yılında Minaur

Senad Jarovic kimdir

Senad Jarovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senad Jarovic şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuSpo Richrath (2008-2012), SG Unterrath (2012-2013), Fortuna Düsseldorf (2013-2015), NK Domzale (2015-2017)

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Senad Jarovic nereli

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