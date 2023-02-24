Senad Kasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Kasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senad Kasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senad Kasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senad Kasic 4 Nisan 1995 tarihinde Konjic şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Senad Kašić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senad Kasic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senad Kasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 27 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Senad Kasic'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senad Kasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senad Kasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Senad Kasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senad Kasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar

1 Ağustos 2015 yılında Igman Konjic

17 Şubat 2016 yılında GOSK Gabela

27 Ocak 2017 yılında Igman Konjic

Senad Kasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senad Kasic şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.