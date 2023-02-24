Senad Selimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Selimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senad Selimovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senad Selimovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senad Selimovic 27 Temmuz 1999 tarihinde Olovo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Senad Selimović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senad Selimovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Senad Selimovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Senad Selimovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senad Selimovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senad Selimovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Senad Selimovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senad Selimovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U19

17 Temmuz 2018 yılında Bosna Visoko

22 Temmuz 2019 yılında Radnik Hadzici

1 Ocak 2020 yılında Stupcanica

Senad Selimovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senad Selimovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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