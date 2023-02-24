Senad Tabakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senad Tabakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senad Tabakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senad Tabakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senad Tabakovic 26 Eylül 1991 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Senad Tabaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senad Tabakovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 15 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Senad Tabakovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senad Tabakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senad Tabakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Senad Tabakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senad Tabakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2010 yılında Celik Zenica

2 Ağustos 2010 yılında NK Vitez

1 Ağustos 2012 yılında Travnik

15 Ağustos 2013 yılında NK Podgrmec

14 Şubat 2014 yılında NK Jajce

1 Temmuz 2015 yılında NK Novi Travnik

23 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

15 Ağustos 2017 yılında Travnik

Senad Tabakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senad Tabakovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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