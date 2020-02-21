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Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi

BURSA (AA) - Yazar, şair, doktor Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi.Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa farklı yaş grubundaki vatandaşlar katılım sağladı.Demirci, manevi hayatın sosyal ve siyasal yaşamla kesiştiği noktaları, tarihten gelen tartışmalar, İslam'a bakış...

Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi

BURSA (AA) - Yazar, şair, doktor Senai Demirci, Bursa'da konferans verdi.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa farklı yaş grubundaki vatandaşlar katılım sağladı.

Demirci, manevi hayatın sosyal ve siyasal yaşamla kesiştiği noktaları, tarihten gelen tartışmalar, İslam'a bakış açıları gibi konuları ele aldı.

Gece, Demirci'nin dinleyicilerden gelen soruları yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA




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