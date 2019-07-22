Senan Kara Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SENAN KARA KİMDİR?
Doğum tarihi : 09.Ağustos.1978
Senan Kara kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu : Aslan
Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu
Senan Kara doğum yeri : İzmir
SENAN KARA BİYOGRAFİSİ
2016 yılında “Vatanım Sensin” dizisinde Yunan komutanı Vasili’nin eşi Veronika karakterini canlandırdı.
Senan Kara, 9 Ağustos 1978 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Yunus EmreKollejinden mezun olduktan sonra 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro oyunculuk bölümünü kazandı. 2000 yılında Tennessee Williams’ın İhtiras Tramvayı ve Bir Modanna’nın Portresi adlı oyunlarını sergileyerek mezun oldu.
Mezun olduktan sonra çeşitli Tv dizilerinde çalıştı.
Senan Kara, daha üniversite öğrenciliği sırasında çeşitli kısa oyunların yanı sıra ''Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'', "Martı''gibi oyunlarda başrollerde görev aldı.
Senan Kara, 2007 yılında oyuncu Serhat Tutumluerile evlendi. Bir oğlu vardır.
2016 yılında Ekim ayında Kanal D’de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinin yönetmenliğini Taylan Biraderler yaparken başrollerde Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Onur Saylak, Baki Davrak, Senan Kara, Hakan Salınmış, Şebnem Hassanisoughi oynamıştır.
Ödülleri:
2007 - Türk Kadınlar Birliği, Bedia Muvahhit Ödülü, (Kim Kimi Kimle)
Rol aldığı Tiyatro Oyunları :
2010 - Kafes (oyun) : Mario Fratti - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2009 - Cabaret : Joe Masteroff - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2008 - Kaset: Stephen Belber - Duru Tiyatro
2008 - Ya Devlet Başa Y kuzgun Leşe : Orhan Asena - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2006 - Kim Kimi Kiminle : Alan Ayckbourn - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2003 - Güneşin Oğlu : Betül Avunç - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2003 - Gelin İle Kaynana : Carlo Goldoni - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2002 - Sekiz Kadın : Robert Thomas - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2001 - Hasır Şapka : Eugene Labich - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2001 - Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey - Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Suç ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Sihirli Flüt : Emanuel Schikaneder - İstanbul Şehir Tiyatrosu
2000 - Bir Modanna’nın Portresi : Tennessee Williams
2000 - Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Okul Oyunu
2000 - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner - Okul Oyunu
2000 - Martı : Anton Çehov - Okul Oyunu
Filmleri ve Dizileri :
Oyuncu :
2016 - Vatanım Sensin (Veronika)(TV Dizisi)
2004 - Yabancı Damat (TV Dizisi)
2000 - Karakolda Ayna Var (TV Dizisi)
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