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Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!
Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen şarkıcı Güllü, klip çekiminde hiç beklemediği anlar yaşadı.
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