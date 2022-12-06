Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!

Yeni şarkısı için kamera karşısına geçen şarkıcı Güllü, klip çekiminde hiç beklemediği anlar yaşadı.

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Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok! 1

Şarkıcı Güllü, Unutamazsın Beni adlı şarkısını klip çekmek için yakın zamanda kamera karşısına geçti.

Senaryo gereği aracı ile yolda ilerlerken kaza yapacaktı. Ancak çekim sırasında akla hiç gelmeyecek bir hadise gerçekleşti.

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Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!
Senaryo gerçek oldu! Şarkıcı Güllü'ye klip çekimlerinde büyük şok!
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