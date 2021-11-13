Senato ne demek, TDK'ya göre Senato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Senato ne demek? Senato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi senato kelimesi. Peki senato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre senato nedir, senato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SENATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Senato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Senato kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre senato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis

- Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı

- Senatörlerin toplandıkları yer

- Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi

