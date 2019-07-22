Sencer İmer Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SENCER İMER KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1942

Sencer İmer kaç yaşında :

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Meslek : Akademisyen

Sencer İmer doğum yeri : Ankara

SENCER İMER BİYOGRAFİSİ

Anka Enstitüsünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Sencer İmer, 1942 yılında Ankara’da doğmuştur. Tam adı Celalettin Sencer İmer’dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da tamamladıktan sonra devlet bursu ile Üniversite eğitimi için 1960 yılında Almanya’ya Berlin’e gitti. Berlin Teknik Üniversitesinden 1965 yılında Metalurji yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1868 yılında doktorasını tamamladı. 1973’de Berlin Teknik Üniversitesinde Metalurji alanında doçent oldu. 2004 yılında profesör oldu.

1973-1982 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesinde bilimsel çalışmalar ve öğretim üyeliği yaptı. 1982-1992 yılları arasında BM uzmanı olarak DPT de müşavirlik ve çeşitli bakanlara danışmanlık yaptı.

Erdemir, asil-çelik ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerinde, 1989-1992 yıllarında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş. (TDÇİ) genel müdürlüğü görevinde bulundu. 1992’den beri Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim üyeliği yapmaktadır. Ayrıca Hacettepe ve TOBB üniversitelerinin uluslararası ilişkiler bölümlerinde Türkiye Ekonomisi ve karşılaştırmalı ekonomi dersleri vermektedir.



1995 den beri Kardemir kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. 10 yıl başkanlığını yaptığı Türk-Alman mesleki eğitim vakfı Meksa’nın kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Birinci dereceden Alman Devleti Hizmet Nişanı sahibidir.

2009-2013 yılları arasında AKSARAY Üniversitesi İİBF Dekanı olarak görev yaptı.

Şuan Anka Enstitüsünde Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Sencer İmer, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

Kitapları :

2007 - Ters Lale (Yazarları : Taha Akyol, Attila İlhan, Alev Alatlı, İlber Ortaylı, Oktay Sinanoğlu, Sencer İmer )