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Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Peki Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Senden Daha Güzel bu akşam başlıyor. Dizi her hafta salı akşamları yayınlanacak. Yapımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu kaleme aldığı Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Efsun Gaziantep’te bir köyde dermatolog olarak çalışmakta, babasıyla çiftlikte mutlu mesut yaşamaktadır. 21 yıl önce onları terk eden ve o zamandan beri görmediği annesi Pervin’den haber gelir. Ünlü bir estetik cerrah olan Pervin kızıyla son bir kez görüşmek istemektedir. Pervin’in gönderdiği şoför Kaan’la İstanbul’a gelen Efsun, büyük bir süprizle karşılaşır. Ne annesi ne de onu getiren şoför doğruyu söylemektedir. Bir günlüğüne geldiği İstanbul, Efsun’un bütün hayatını geri dönülmez bir biçimde değiştirecektir.

Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senden Daha Güzel oyuncuları ve konusu gündemde yer alıyor. Senden Daha Güzel her hafta salı akşamları ekrana gelecek. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizide Efsun karakterine Cemre Baysel, Emir karakterine ise Burak Çelik hayat veriyor.

Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları arasında Cemre Baysel, Burak Çelik, Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Merve Şen, Aziz Caner, Bahar Süer, Sena Çakır, Yunus Eski, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyor.

SENDEN DAHA GÜZEL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senden Daha Güzel dizisinin İstanbul ve Antep'te çekilmesi bekleniyor.

Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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