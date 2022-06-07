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Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

apımcılığını Faruk Turgut’un, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizinin senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu kaleme aldığı Senden Daha Güzel dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Efsun karakterine Cemre Baysel, Emir karakterine ise Burak Çelik'in hayat vereceği Senden Daha Güzel dizisinin ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Senden Daha Güzel dizisinin başrollerini, Baht Oyunu'ndaki karakteriyle izleyenlerin sevgisini kazanan Cemre Baysel ve Burak Çelik paylaşıyor. 7 Haziran Salı akşamı seyirciyle bulaşacak olan Senden Daha Güzel, henüz ilk bölümü yayınlanmamasına rağmen büyük ilgi gördü.

Senden Daha Güzel dizisi 7 Haziran 2022 Salı akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak...

{TITLE_STRIP}Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Senden Daha güzel nerede çekiliyor?

Senden Daha Güzel dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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