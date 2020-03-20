Sendika Başkanı Taşpınar’dan ilginç paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "İlk teneffüs 40 dakika" tweeti ülke genelinde yoğun bir destek görürken, Aydın'da bir sendikanın başkanlığını yapan Fatih Taşpınar, ilginç bir paylaşım yaparak "İlk teneffüste öğrenciler bu kadar yerse nöbetçi öğretmenler ne yapacak" dedi.

Paylaşımında, uygulamaya destek veren ve incir ikramı yapacağını belirten AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın açıklamasını da "Bardağı taşıran damla olarak" niteleyen Aydın'da bir eğitim sendikasının başkanlığını yapan Fatih Taşpınar'ın bu paylaşımı dikkat çekti.

Öğretmen olan Fatih Taşpınar paylaşımında "Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, okulların açıldığı ilk günün ilk teneffüsünün 40 dakika olması müjdesinin akabinde jest üstüne jest geldi. Fakat son olarak Aydın milletvekilimiz Mustafa Savaş'ın da incir ikramı sözü bardağı taşıran son damla oldu. Ve sorduk: ilk teneffüste bu kadar dondurma, kayısı, baklava, fındık, pişmaniye ve incir yiyen öğrencilerimize üstüne bir de top verilecek. Akşama kadar nöbetçi öğretmen olan arkadaşlarımız ne yapacak? İkramlar farklı günlere taksim edilmeli. Takipçisiz..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA