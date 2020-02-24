Sendika binasında kumara 142 bin lire ceza

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir sendika binasında kumar oynarken suçüstü yakalanan 116 kişiye 142 bin 100 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesindeki bir sendika binasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kumar oynayan 116 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilere "kumar oynamak" suçundan Kabahatler Kanununa göre toplamda 142 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Bina içerisinde yapılan aramada 6 bin 704 adet pul, 195 adet tombala kartı, 1 adet barkovizyon cihazı, 37 bin 950 TL nakit para, 1 adet tombala makinesi, herhangi bir baskın anında suç unsuru malzemeleri eritmek için kullanılan 5 litre sıvı asit ele geçirildi. Haklarında "kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak" suçundan işlem yapılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA