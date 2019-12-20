Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira.

Türk-İş Genel Sekreteri Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.