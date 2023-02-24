Senedin Hadrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senedin Hadrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senedin Hadrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senedin Hadrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senedin Hadrovic 28 Nisan 1998 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Senedin Hadrović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senedin Hadrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Senedin Hadrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Senedin Hadrovic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senedin Hadrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senedin Hadrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Senedin Hadrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senedin Hadrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2017 yılında NK Kamesnica Podhum

20 Temmuz 2018 yılında HNK Tomislav T.

7 Ağustos 2020 yılında HSK Posusje

5 Temmuz 2021 yılında HNK Tomislav T.

25 Şubat 2022 yılında J. Bihac

13 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Senedin Hadrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senedin Hadrovic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.