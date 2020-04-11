Senegal yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için mezar yeri satın alacak

DAKAR (AA) - Afrika ülkesi Senegal, yurt dışındaki vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ülkelerde defnedilmeleri için mezar yeri satın alacak.

Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba, Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr ile yaptığı basın açıklamasında, Senegal yönetiminin yabancı ülkelerde Kovid-19'dan ölen yurttaşları için mezar yeri alma girişiminde bulunduğunu belirtti.

"Bazı istisnai uygulamaları zorunlu kılan küresel bir durum içindeyiz. Yurt dışında Kovid-19 bulaşan veya hayatını kaybeden vatandaşlarımızı getirebilecek bir durumda değiliz. Ailelerinden bizleri anlamalarını istirham ediyoruz." diyen Ba, Senegal devletinin yurt dışında Kovid-19'dan ölen vatandaşları için bulundukları ülkelerde mezar yeri satın alacağını ifade etti.

Bakan Ba, "Kovid-19'dan ölen vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki mezarlıklara, inançlarına uygun şekilde gömülmelerini sağlamaları konusunda diplomatik ve konsolosluk misyonlarımıza gerekli talimatları verdik." ifadesini kullandı.

- Senegal'de 40 günde hastaların yüzde 51'i iyileşti

Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana toplam 265 hastadan 137'si iyileşti.

Böylelikle, halen 125 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Senegal’de hastaların yüzde 51,69'u iyileşmiş oldu.

Hastalardan 2'si ise yaşamını yitirdi, bir kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.







Kaynak: AA