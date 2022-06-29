Senegal'de dehşet veren kaza! Göçmen botu alabora oldu! Çok sayıda yaralı ve ölüler var! Senegal'de dehşet veren bir kaza meydana geldi. Göçmen botunun alabora olduğu kazada 13 kişinin öldüğü açıklandı.

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Senegal’de içinde yaklaşık 150 göçmenin bulunduğu botun alabora olması sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Senegal’in güneyindeki Casamance bölgesi Kafountine köyü yakınlarında yaklaşık 150 göçmeni taşıyan bot alabora oldu. EN AZ 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Senegal Kızılhaç yetkilisi Djadja Sambou, pazartesi gecesi meydana gelen feci olayda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bottaki 91 kişinin kurtarıldığını söyleyen Sambou, kayıp 40’tan fazla kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Hükümet yetkilileri, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Senegal’de birçok kişi, Avrupa’ya geçmek için küçük botlarla Batı Afrika kıyılarından yola çıkıyor. Ağustos 2021’de yaklaşık 60 göçmenin içinde bulunduğu bot, Senegal’in kuzeyindeki Saint-Louis kenti yakınlarında alabora olmuştu.