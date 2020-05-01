Senegal'de Kovid-19 vaka sayısı 1000'i geçti

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları 1024'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 91 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Bugün 22 hastanın iyileşerek taburcu edildiği belirtilen açıklamada, halen 658 kişinin tedavi gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, ilk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana ülkede toplam 1024 Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan 356'sının iyileştiği, 9'unun yaşamını yitirdiği, 1'inin de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildiği aktarıldı.

Senegal'de 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor.

Kaynak: AA