Senegal'de salgınla mücadelenin önemli ismi Dr. Seydi: "Salgını önlemlerle yeneceğiz"

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin ön safındaki isim olan Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Moussa Seydi, "Salgını tedaviden ziyade, önlemlerle yeneceğiz." dedi.

İlk vakanın görüldüğü 2 Mart'tan bu yana toplamda 265 vakanın tespit edildiği, bunlardan 137'sinin iyileştiği Senegal'deki Kovid-19 vakalarının tedavi gördüğü hastanenin bulaşıcı hastalıklar bölümü başkanı Dr. Seydi, AA muhabirine, salgının ülkedeki seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Senegal'in pandemiyle mücadeleyi oldukça ciddiye alarak erkenden sıkı önlemler aldığını belirten Seydi, bu mücadelenin başarıyla biteceğinden emin olduğunu kaydetti.



Seydi, "Bu pandemi, elbette eninde sonunda bitecek ancak ideal olan en az ölümle sona ermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şu ana kadar hastaların iznini alarak Kovid-19'un tedavisinde uyguladıkları hidrosiklorokini kullanmaya devam edeceklerini anlatan Seydi, "Salgını, ilaçlı tedaviden ziyade önlemlerle yeneceğiz." dedi.

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Senegal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 2 Mart'tan bu yana görülen toplam 265 vakanın 137'si iyileşti. Vakalardan 2'si yaşamını yitirirken, 1 kişi de vatandaşı olduğu ülkeye gönderildi.



Halen 125 kişinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Senegal’de, toplam vakaların yüzde 51,69'u iyileşmiş oldu.

Kaynak: AA