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Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Senegal'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Senegal hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal, resmî adıyla Senegal Cumhuriyeti, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Batıda Atlas Okyanusu 531 km, kuzeyde Moritanya 813 km, doğuda Mali 419 km, güneyde ise Gine 330 km ve Gine Bissau 338 km sınırı bulunan Senegal'in toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu dahil 3171 km'dir

Senegal'in Başkenti?

“Dakar” şehri Senegal'in başkentidir.

Senegal'in Para Birimi Nedir?

“CFAFrangı” Senegal'in para birimidir.

Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Senegal'in telefon alan kodu : + 221

Senegal'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Senegal

Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Dakar

Senegal'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Senegal

Senegal'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Dakar

Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Dakar

Senegal'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Sénégal

Senegal'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır?

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