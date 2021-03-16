Senegal'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Senegal'in Bayrağı Nasıldır? Senegal'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Senegal'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Senegal hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

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Senegal, resmî adıyla Senegal Cumhuriyeti, Senegal Nehri'nin güneyinde, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Batıda Atlas Okyanusu 531 km, kuzeyde Moritanya 813 km, doğuda Mali 419 km, güneyde ise Gine 330 km ve Gine Bissau 338 km sınırı bulunan Senegal'in toplam sınır uzunluğu Atlas Okyanusu dahil 3171 km'dir Senegal'in Başkenti? “Dakar” şehri Senegal'in başkentidir. Senegal'in Para Birimi Nedir? “CFAFrangı” Senegal'in para birimidir. Senegal'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır? Senegal'in telefon alan kodu : + 221 Senegal'in Türkçe Ülke Telaffuzu Senegal Senegal'in Türkçe Başkent Telaffuzu Dakar Senegal'in İngilizce Ülke Telaffuzu Senegal Senegal'in İngilizce Başkent Telaffuzu Dakar Senegal'in Başkent Ülke İçi Telaffuzu Dakar Senegal'in Ülke Adının Ülke İçi Söylemi Sénégal Senegal'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler Fransızca Senegal'in Bayrağı Nasıldır? Bölge Gündem nedir