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Şenel Yediyıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şenel Yediyıldız trafik kazası mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız basında yer alan haberler sonrası merak konusu oldu. Peki Şenel Yediyıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şenel Yediyıldız trafik kazası mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Şenel Yediyıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şenel Yediyıldız trafik kazası mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl?

Basında yer alan haberlerin ardından AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız merak konusu oldu. Peki Şenel Yediyıldız kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Şenel Yediyıldız trafik kazası mı geçirdi? Sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

ŞENEL YEDİYILDIZ KİMDİR?

Şenel Yediyıldız, 1953'yıldında  Ordu Kabataş ilçesi Hoşkadem Köyünde doğdu.

Şenel Yediyıldız, ilkokulu aynı yerde bitirdikten sonra Tokat İmam Hatip Okulunda devam eden eğitim hayatında daha sonra Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıbbi Eğitimini tamamladı.

İlk görev yeri olarak Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Karapınar Sağlık Ocağında göreve başladı, Askerlik görevini Yedek Subay olarak Ağrı’da tamamladı. Doktorluk eğitimini tamamladığı Atatürk Üniversitesinde Göğüs Cerrahisi ihtisasını tamamladı 1990 yılında İstanbul Vakıf Gureba Hastanesine Uzman Doktor olarak atandı, aynı hastanede 1996-2000 yıllarında Başhekim Yardımcılığı 2006-2007 yıllarında ise Başhekimlik görevlerini bulundu. Ayrıca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görev alan Dr. Şenel Yediyıldız ÖNDER, MÜSİAD ve hemşehri derneklerinde aktif görev aldı.

2009 yılında İstanbul da bulunan Ordu il ,ilçe, Belde,Köy ve Mahalle derneklerinin üst kuruluşu olarak kurulan Ordu Dernekler Platformunda Başkanlık görevinde bulundu ve halen sürdürmektedir.

Ayrıca İngilizce bilen Dr.Şenel Yediyıldız evli ve iki çoçuk babasıdır.

Şenel Yediyıldız, Ordu Milletvekili'dir.

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ŞENEL YEDİYILDIZ TARFİK KAZASI MI GEÇİRDİ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Ordu'dan Ankara'ya seyir halinde olan 34 KS 9626 plakalı Ahmet Yediyıldız yönetimindeki otomobil Feyyaz Tekel yönetimindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ordu milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Milletvekili Yediyıldız ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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