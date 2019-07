Senem Kuyucuoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : 22.Eylül.1990

Senem Kuyucuoğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Model

Senem Kuyucuoğlu doğum yeri : İzmir

SENEM KUYUCUOĞLU BİYOGRAFİSİ

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Babası İrfan Kuyucuoğlu, annesinin adı Nergis Kuyucuoğlu’dur. Gülşah Akpak adında bir ablası vardır. 8 yaşındayken anne babası ayrılmış.

14 yaşında modelliğe başladı. 2006 yılında Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışmasında ikinci oldu. 2007 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçildi. 2007 yılında da “Best Model of the World” yarışmasına Türkiye adına katıldı ve "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. Mart 2009 ayından itibaren Fashion One TV’de program yaptı. Aynı kanalda “Moda Polisi” adlı moda programını sundu.

Nisan 2009 ayında “Miss Turkey 2009” yarışmasına katılarak ikinci oldu. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı aldı.

Senem Kuyucuoğlu, 2012 yılında Hakan Meriçliler ile birlikte oldu. Amerika'ya gitti uzun süre orada yaşadı.

2014 yılında karıştığı narkotik olay sonrası modellik kariyeri bitti.

2 Mart 2015 tarihinden itibaren Hülya Avşar’ın programında stil danışmanı olarak işe başladı. Aralık 2017 yılında ayrıldı.

İleride kendi dükkanını açmayı düşünen Senem Kuyucuoğlu, 2018 yılında Nişantaşı'ndaki Nova Bite adlı restoranda garson olarak çalışmaya başladı.



Filmleri :

Oyuncu :

2018 - Hadi Ya (Sinema Filmi)