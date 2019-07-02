Şener Özbayraklı, transfer açıklamasından sonra birçok kişi tarafından araştırılıyor. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Peki Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? Ayrıntılar haberimizde.

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

23 Ocak 1990'da Artvin'de dünyaya gelen Şener Özbayraklı, futbol hayatına Arsinspor'da başladı. Daha sonra Osmanlıspor, Keçiörengücü, Polatlı Bugsaş, Bursaspor ve Fenerbahçe formaları giydi. Sağ bek pozisyonunda forma giyen Şener Özbayraklı aynı zamanda Fatih Terim tarafından milli takıma da çağrılmıştı.