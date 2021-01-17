Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi. Peki Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir? İşte ayrıntılar...

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Şener Özbayraklı, geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAĞLIK DURUMU NASIL?

39. dakikada oyunu Martin Linnes'a bırakan Şener Özbayraklı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Şener Özbayraklı8, 23 Ocak 1990'da biyoloji öğretmeni bir babanın ve ev hanımı bir annenin üçüncü çoğu olarak dünyaya geldi. Özbayraklı, aslen Artvinli'dir.

Şener Özbayraklı'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?