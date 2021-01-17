Beşiktaş - Galatasaray derbisinde 2 golGaziantep'te bina çöktü! Yaralılar varSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 17 Ocak 2021 PazarŞener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir?Pazartesi günü İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda uyarı!17 Ocak Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?F.Bahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdiFıkralara taş çıkarttı! Çağrı merkezine gelen talep 'pes' dedirttiG.saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş açıklama14 ev yıkılma tehlikesi geçirdi! Endonezya'daki toprak kayması paniğe neden oldu
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir?

Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir?

Süper Lig'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi. Peki Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir? Detaylar haberimizde...

Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir?

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Şener Özbayraklı, oyuna devam edemedi. Peki Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir? İşte ayrıntılar...

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 19. haftasındaki Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da Şener Özbayraklı, geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi.

Sarı-kırmızılılarda Şener Özbayraklı, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI SAĞLIK DURUMU NASIL?

39. dakikada oyunu Martin Linnes'a bırakan Şener Özbayraklı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

Şener Özbayraklı sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Şener Özbayraklı kimdir?

ŞENER ÖZBAYRAKLI KİMDİR?

Şener Özbayraklı8, 23 Ocak 1990'da biyoloji öğretmeni bir babanın ve ev hanımı bir annenin üçüncü çoğu olarak dünyaya geldi. Özbayraklı, aslen Artvinli'dir.

Şener Özbayraklı'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?Şener Özbayraklı kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT