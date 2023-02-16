Sener Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sener Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sener Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sener Ozcan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sener Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sener Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sener Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sener Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sener Ozcan 3 Mart 1985 tarihinde Bolu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şener Özcan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sener Ozcan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sener Ozcan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nevşehir Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Nevşehir Belediye Spor takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sener Ozcan'nin Nevşehir Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sener Ozcanboyu ve yaşı kaç

Sener Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sener Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sener Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sener Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında G.Birliği U21

10 Ağu 2004 yılında GB Asaşspor

30 Haziran 2005 yılında G.Birliği U21

23 Ağu 2005 yılında GB Asaşspor

30 Haziran 2006 yılında G.Birliği U21

15 Ağu 2006 yılında GB Oftaşspor

30 Haziran 2007 yılında G.Birliği U21

8 Ağu 2007 yılında GB Oftaşspor

23 Ocak 2008 yılında G.Birliği U21

31 Ocak 2008 yılında Bozüyükspor

30 Haziran 2008 yılında G.Birliği U21

21 Ağu 2008 yılında Kastamonuspor

30 Haziran 2009 yılında G.Birliği U21

21 Ağu 2009 yılında Hacettepe

30 Haziran 2010 yılında G.Birliği U21

20 Ağu 2010 yılında Hacettepe

27 Ocak 2011 yılında G.Birliği U21

28 Ocak 2011 yılında Adana Demirspor

15 Ağu 2014 yılında Y. Malatyaspor

24 Temmuz 2015 yılında Hatayspor

5 Ocak 2016 yılında Keçiörengücü

20 Temmuz 2016 yılında İnegölspor

28 Ağu 2020 yılında Bucaspor 1928

23 Temmuz 2022 yılında Nevşehir Bld

Sener Ozcan kimdir

Sener Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sener Ozcan şuan Nevşehir Belediye Spor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tigemspor

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Sener Ozcan nereli

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