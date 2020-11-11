Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen’in yaptırdığı testler neticesinde koronavirüse yakalandığı belirtildi. 78 oyuncu, gittiği hastanede tedavi altına alındı. Şen'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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