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Şener Şen koronavirüse yakalandı!

Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen’in yaptırdığı testler neticesinde koronavirüse yakalandığı belirtildi. 78 oyuncu, gittiği hastanede tedavi altına alındı. Şen'in son durumuna ilişkin yapılan açıklamada sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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11 Kasım 2020 Çarşamba 09:09
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