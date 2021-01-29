Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ile Özcan Deniz'in yer dizi Seni Çok Bekledim, ekranlarda dönen fragmanıyla epey dikkat çekmişti. Uzun bekleyişin ardından çekimleri biten dizi bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte Seni Çok Bekledim 1. bölüm canlı izle| Seni Çok Bekledim ilk bölüm Star TV canlı izle...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜM CANLI İZLE| SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri Katar, İstanbul ve Erzincan’da gerçekleştirildi. Kadir ve Ayliz karakterlerinin sürükleyici tanışma ve aşk hikayesini konu edinen dizi bu akşam 20.00'da Star TV'de yerini alacak...

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM CANLI İZLE | STAR RV CANLI İZLE

Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.