Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan dizi Seni Çok Bekledim, yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Tesadüflere inanmayan Kadir ile Ayliz'in arasında alevlenen aşk hikayesini konu edinen dizinin ikinci bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM CANLI İZLE |SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Seni Çok Bekledim'de bu hafta olay örgüsü iyice çözülüyor. Tesadüflerin karşı karşıya getirdiği Ayliz ve Kadir'in aslında ne de çok benzer bir hikayeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Ayliz'e karşı derin duygular besleyen Kadir'i bekleyen bir sürpriz vardır. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi? merak konusu...

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM ÖZETİ

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...

O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.