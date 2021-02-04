Döner ve sütün ardından şimdi de ekmek skandalı: Dondurma çubuğunu yalayıp içine koydu!Yine sosyal medyayı ikiye böldü! Vedat Milor'dan dikkat çeken soruKırmızı Oda 23. bölüm canlı izle | Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izleSon Yaz 6. bölüm canlı izle | Son Yaz son bölüm FOX TV canlı izleSeni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 5 Şubat 2021 (MPİ)Ali Koç'tan 'Gustavo oynayacak mı?' sorusuna cevap!Aşçı maaşı ne kadar? 2021 Aşçı maaşları, Aşçı iş ilanlarıBahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alımı 2021!Adıyaman'da silahlı kavga: İki aile birbirine girdi: 6 ölü, 3 yaralı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim ilk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplamayı başardı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Kadir ve Ayliz’in arasında doğan aşkın nasıl bir işleyişe dönüşeceği merak konusu. İşte Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle...

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan dizi Seni Çok Bekledim, yepyeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Tesadüflere inanmayan Kadir ile Ayliz'in arasında alevlenen aşk hikayesini konu edinen dizinin ikinci bölümü heyecanla bekleniyor. İşte Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM CANLI İZLE |SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Seni Çok Bekledim'de bu hafta olay örgüsü iyice çözülüyor. Tesadüflerin karşı karşıya getirdiği Ayliz ve Kadir'in aslında ne de çok benzer bir hikayeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Ayliz'e karşı derin duygular besleyen Kadir'i bekleyen bir sürpriz vardır. İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi? merak konusu...

SENİ ÇOK BEKLEDİM 2. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

SENİ ÇOK BEKLEDİM İLK BÖLÜM ÖZETİ

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Seni Çok Bekledim 2. bölüm canlı izle |Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT