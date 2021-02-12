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  3. Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

Star TV yeni dizisi Seni Çok Bekledim, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Kadir ve Ayliz'in aşkını konu edinen dizide bu hafta neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV...

Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo’nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır. İşte Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV...

Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Annesiyle Kadir’in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir’in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz’i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir’e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir’i ikna etmek kolay olmayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 3. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLE

Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir’in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz’i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister.

Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV

Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir’i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir’den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan’la evlenemez ama Kadir’den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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