Erol ve Selo tekrar karşılaşır ve büyük bir kavga ederler. Bu kavga Selo’nun ailesiyle evden ayrılmasına ve büyük bir trajedinin yaşanmasına neden olacaktır. İşte Seni Çok Bekledim 3. bölüm canlı izle|Seni Çok Bekledim son bölüm canlı izle Star TV...

SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Annesiyle Kadir’in evinde karşılaşan Ayliz, Kadir’in açıklamalarını dinlemez ve kendisinden uzak durmasını ister. Kadir pes eder. Ayliz’i inandırmaya artık gücü kalmamıştır. Fakat Ayliz kısa sürede Kadir’e olan duygularının bastırılamayacak kadar güçlü olduğunu fark eder. Ancak yaşananlardan sonra Kadir’i ikna etmek kolay olmayacaktır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir’in, babasının yadigarı yüzüğün yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelmesi Ayliz’i şok eder. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir. Ayliz; kimseye bağlanmamayı, annesi onu kimsesizler yurduna bırakıp gittiğinde öğrenmiştir. Serkan ile de bu yüzden evlenmek ister.

Aşık değildir ona. Sadece güvenli bir limandır gözünde. Ama Kadir’i görünce her şey değişir. Yıllardır kaçtığı hissin bu olduğunu hemen anlar. Ayliz Kadir’den uzak durmaya çalışsa da hayat görünmeyen iplerle bağlar ikisini birbirine ve her defasında tekrar bir araya gelirler. Ayliz bu hislerle tanıştıktan sonra Serkan’la evlenemez ama Kadir’den de uzak durmaya çalışır. Sonunda Ayliz ve Kadir kavuştuklarında büyük bir sır açığa çıkar.