Cuma akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Seni Çok Bekledim'in bu haftaki yayın akışında yer almaması dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırmaya başlandı. Peki Seni Çok Bekledim bu hafta yok mu? 16 Nisan 2021 Seni Çok Bekledim neden yok? Yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM BU HAFTA YOK MU?

Geçtiğimiz hafta 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizi 'Seni Çok Bekledim' kısa sürede izleyicinin ilgi odağı haline geldi. Sevilen dizinin bu hafta 12. bölümüyle izleyici ile karşısına çıkması bekleniyordu ancak yeni bölüme dair hala fragmanın yayınlanmaması üzerine merak edildi.

Aynı zamanda kanalın bu haftaki yayın akışında da dizinin yayın saatine yeni program 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu nedenle 'Seni Çok Bekledim' yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkamayacak.

16 NİSAN 2021 SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN YOK?

Bu hafta kendi gününde yayınlanmayacak olan dizinin neden olmadığı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalarda bekledikleri izlenme oranlarını yakalayamadıklarını açıklayan dizi ekibi 13. bölümüyle final yapacaklarını duyurmuştu.

Sevilen dizi final yapmasına son 2 bölüm kala flaş bir kararla gün değişikliğine gitti. Seni Çok Bekledim 12. yeni bölümüyle 21 Nisan Çarşamba ekranlarda yerini alacak.