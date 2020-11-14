"Seni Çok Bekledim" dizisi için Galataport’ta afiş çekimi yapıldı

Yakında seyirci karşısına çıkacak olan dizi "Seni Çok Bekledim" senaryosuyla olduğu kadar, oyuncu kadrosu ile de adından söz ettirecek.

Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları, Galataport’un eşsiz manzarasında gerçekleşen afiş çekimleri için bir araya geldi. Tüm oyuncuların ilk kez bir arada olduğu çekimde, dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu, şıklıklarıyla görenleri büyülediler. Tarihi yarımada ve eşsiz İstanbul manzarasıyla gerçekleşen çekimlerde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

OYUNCU KADROSU İLE GÖZ DOLDURUYOR

Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ yapıyor. Gerçek bir hayat hikayesini konu alan ‘Seni Çok Bekledim’in başrollerinde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alırken, oyuncu kadrosunda ise; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı oyuncular yer alıyor.