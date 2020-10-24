Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Seni Çok Bekledim dizisi oyuncuları setten sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. Peki Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Ne zaman başlıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN OYUNCULARI

Baş rollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı yeni dizinin oyuncu kadrosuda bir çok başarılı isimde yer alıyor işte Seni Çok bekledim oyuncu kadrosu; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve usta oyuncu Ahmet Mekin yer alıyor.