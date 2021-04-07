Seni Çok Bekledim final mi oldu, bitti mi? Seni Çok bekledim neden yok?

Senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki dizi Seni Çok Bekledim için karar verildi. Çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizinin final yapacağı tarih belli oldu.

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ OLDU, BİTTİ Mİ?

Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür gibi oyuncuların yer aldığı dizi 13. bölümde ekranlara veda edecek.

SENİ ÇOK ÖZLEDİM NEDEN YOK?

Seni Çok Bekledim adlı dizi 9 Nisan Cuma günü 11. yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Son 3 bölümü kalan dizi i beklenen reytinglere ulaşmadığı için 13. bölümden sonra ekranlarda olmayacak.

11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz (Kadir)

İrem Helvacıoğlu (Ayliz)

Mustafa Uğurlu (Cemal)

Yıldız Kültür (Hidayet)

Caner Şahin (Selahattin)

İlhan Şen (Erol)

Lila Gürmen (Mihre)

Durul Bazan (İsmet)

Türkü Turan (Meryem)

Hakan Ummak (Zaza)

Sibel Şişman (Şebnem)

Gürkan Güzeyhuz (Serkan)

Şehsuvar Aktaş (Osman Efe)

Selen Domaç (Songül)

Nihan Büyükağaç (Sibel)

Damla Makar (Nezahat)

Ömer Gökay Şanlıer (Umut)

Hande Oktan (Pınar)