Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Seni Kalbime Sakladım'ın final yapacağı söyleniyor. Peki Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? İşte detaylar...

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Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

Başrollerinde Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisinin final yapacağı iddia edildi. İddia sonrası izleyiciler merakla 'Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen tüm bu sorulara yanıt verdik...

Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU? SENİ KALBİME SAKLADIM FİNAL NE ZAMAN? KAÇINCI BÖLÜMDE, NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seni Kalbime Sakladım dizisinin final yapacağı yapacağı iddiası izleyicilerini üzdü. Zeynep ve Civanmert’in aşkının konu alındığı dizisinin son olarak 5. bölümü izleyicilerle buluşmuştu. TRT 1'de ekrana gelen ‘Seni Kalbime Sakladım’ dizisi için de final kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Başrollerini yıldız isimler Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz’ın paylaştığı dizi 7. bölümde ekrana veda edecek.

Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Seni Kalbime Sakladım’da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile “yekparmak vale” olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert’in aşkını ekrana taşıyor.

Seni Kalbime Sakladım dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Seni Kalbime Sakladım final ne zaman? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor?​​​​​​​

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM ÖZET

Yusuf Abdullah’ın yaşadığı sağlık sorunu herkesi korkutur. Onun sağlığını düşünen Civanmert, gerçekleri söyleyip söylememekte kararsız kalır. Diğer taraftan oyunu öğrenen Mete, Zeynep’i yeniden kazanmak için daha da hırslanır. Civanmert, yeni bir işe başlar. Ancak daha ilk günden başına olmadık işler gelir. Bu durum herkes tarafından duyulurken Zeynep’i de çok kızdırır. Zeynep olanların ardı arkasını öğrenmeye çalışırken, yaklaşan tehlikenin farkında değildir.

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