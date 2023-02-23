Seniko Doua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seniko Doua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seniko Doua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seniko Doua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seniko Doua 1 Kasım 2001 tarihinde Attecoube Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Seniko Romeo Doua şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seniko Doua Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Seniko Doua, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seniko Doua'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Seniko Doua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seniko Doua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ocak 2023 yılında Petrolul
Seniko Doua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seniko Doua şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.
Seniko Doua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fildişi Sahili U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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