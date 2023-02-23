Seniko Doua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seniko Doua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Seniko Doua kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seniko Doua ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.