'Senin derdin benim derdim" projesi kapsamında müftülük personelleri yatağa bağımlı ve engelli kişileri evlerinde ziyaret ediyor.

Adıyaman Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu "Senin derdin benim derdim" projesi kapsamında, Adıyaman'da yatağa bağlı olarak yaşamaya çalışan, yatalak ve engelli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen hocamız, İl Koordinatörü Uzman İsmail Gün ve Uzman Ramazan Taş ziyaretleri gerçekleştirdi.

Özmen, Adıyaman İl Müftülüğü olarak il genelinde ziyaretlerin devam edeceği ifade etti.

Kaynak: İHA