Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan’a veda yemeği

Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan'ın görevi sona ermesi nedeniyle Şenkaya Kaymakamlığınca onuruna veda yemeği verildi.

Veda yemeğine Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Belediye Başkanı Görbil Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Akif Yorulmaz, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar katıldı.

Veda Yemeğinde konuşma yapan Kaymakam Çağlar Tekin, "Gördüğümüz o ki belediye başkanımızda sağolsun onbeş yıllık hizmet süresi boyunca yediden yetmişe herkesin gönlünde yer etmiş gönlüne girebilmiş ve insanlara dokuna bilmiş dolayısıyla makamlar mevkiler gelip geçicidir. Ama sokağa çıktığınızda yada birini gördüğünüzde selam verip selam alabiliyorsanız ve insanların yüzüne hiçbir şekilde çekinmeden bakabiliyorsanız en büyük hizmeti zaten yapmışsınızdır. Belediye Başkanımızla çok kısa bir süre çalıştık keşke daha önceden Şenkaya ya gelip çalışma imkanı bulsaydık. Gördüğümüz odur ki belediye başkanımız makamlara değer katan insanlardandır." dedi.

Belediye Başkanı Görbil Özcan veda yemeğinde bir konuşma yaptı. Özcan, "Bizler fani dünyada bir görev yapmak için sırasıyla gelip giden insanlarız. İnsanlara hizmet etmeninin gururu başka bir şeyle tartışılacak bir şey değildir. Şenkaya'yı düşünen Şenkaya'lıyım diyerek hizmetlerimize yardımcı olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizler ne koltuk sevdalısı geldik nede öğle gittik. Çünkü içinizden biriydim sizinle beraber nefes alıyordum. Öğle olmak istiyordum öğlede oldum. Siyasetim bitiyor ama ben Şenkayada Görbil Özcan'ım onun için kapımızda yüreğimizde sizlere açık. Bu nezaketinizden ve teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların akabinde Kaymakam Çağlar Tekin, Özcan'a plaket, kasket ve köstekli saat takdim etti. Veda yemeği hatıra fotoğraf çektirilerek sona erdi.

Kaynak: İHA