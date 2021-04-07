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Senkron dizisi konusu nedir? Senkron dizisi oyuncuları kimler?

Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi beklenen reytinglere ulaşmadığı için final yapmasının ardından dizinin başrol oyuncusu Özcan Deniz kendi imkanları çektiği Senkron dizisi ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Senkron dizisi konusu nedir? Senkron dizisi oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Senkron dizisi konusu nedir? Senkron dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi final yaptı. Beklenen ilgiyi görmeyen dizinin ardından Özcan Deniz, pandemi döneminde eski eşi Feyza Aktan'ın da rol aldığı bir dizi çekmişti. Senkron adlı dizi izleyicinin beğenisine sunulacak. Peki Senkron dizisi konusu nedir? Senkron dizisi oyuncuları kimler?

SENKRON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Koronavirüs salgınının başladığı ilk zamanlar Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan, Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın da yer aldığı bir dizi çekmişti. Deniz, diziyi kendi imkanları ile evinde çok az destek alarak çekti. Kurgu sürecinin sona erdiği Sekron isimli dizi GAİN'de yayımlanacak.

Dizinin konusu ise şöyle: "Zamanda yolculuk mümkün mü? Paralel evrenler gerçekten var mı? Hayallerimiz, yarım kalan aşklarımız, pişmanlıklarımız veya kayıplarımız başka bir evrende varlığını sürdürüyor olabilir mi? 21. yüzyılda herkesin kafasının bir köşesini meşgul eden bu soruları konu alan ‘SENKRON’ dizisinin tüm bölümleri GAİN’de."

Senkron dizisi konusu nedir? Senkron dizisi oyuncuları kimler?

SENKRON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Özcan Deniz,
Feyza Aktan,
Cansel Elçin,
Zeynep Tuğçe Bayat
Özcan Deniz’in Oğlu Kuzey Deniz

İşte Senkron Tanıtım Fragmanı;

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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