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Senkroni ne demek, TDK'ya göre Senkroni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Senkroni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Senkroni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Senkroni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Senkroni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Senkroni ne demek, TDK'ya göre Senkroni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Senkroni ne demek? Senkroni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi senkroni kelimesi. Peki senkroni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre senkroni nedir, senkroni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SENKRONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Senkroni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Senkroni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre senkroni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş zamanlılık

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