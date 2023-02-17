Senne Brugmans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senne Brugmans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senne Brugmans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senne Brugmans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senne Brugmans 19 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senne Brugmans Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldplayers_cm yapmaktadır. Senne Brugmans, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Senne Brugmans'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Senne Brugmans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senne Brugmans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Senne Brugmans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senne Brugmans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Truiden U18

1 Temmuz 2019 yılında St.Truiden U21

27 Ocak 2022 yılında Thes Sport

Senne Brugmans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senne Brugmans şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Zepperen, STVV (2010-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.